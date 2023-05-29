В Оренбуржье произошел пожар на крыше пятиэтажного дома

Пострадавших нет

ТАСС, 29 мая. В поселке Светлый в Оренбургской области в понедельник произошел пожар на крыше пятиэтажного дома. Открытое горение ликвидировано, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Возгорание очевидцы заметили и позвонили в пожарную охрану в 20:10 (18:10 мск), однако в это время огонь уже охватил значительную площадь внутри кровли и стал заметен с земли. Первые подразделения прибыли на место спустя три минуты после вызова. Оценив обстановку, сразу запросили дополнительные силы. <…> Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. В 22:02 (20:02 мск) открытое горение было ликвидировано.

Все жильцы покинули дом самостоятельно. В МЧС уточнили, что была организована защита соседнего дома.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, всего к тушению привлечены 51 человек и 17 единиц техники. Пожарные продолжают разбирать конструкции и проливать площадь.

На месте происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора Светлинского района Виктор Кучеров для контроля за деятельностью аварийно-спасательных служб и соблюдением прав граждан. "Прокуратура проконтролирует фактическое соблюдение прав всех граждан, чье имущество пострадало в результате пожара", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.