Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за ДТП

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта на внешней стороне 82-го км МКАД перед развязкой с Дмитровским шоссе затруднено из-за ДТП. Об этом в понедельник сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 82-го км МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) столкнулось несколько автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении.

По сообщению департамента, на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.