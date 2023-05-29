29 мая, 18:00,
обновлено 29 мая, 18:12
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку

Украинские военнослужащие выпустили по городу четыре снаряда из РСЗО

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в понедельник второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив четыре снаряда. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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В сообщении в Telegram-канале представительства говорится, что ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому району столицы ДНР в 20:50 мск.

Ранее в понедельник украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка, было выпущено 10 снарядов. 

Теги:
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