29 мая, 18:38

СМИ сообщили о похищении подданного Саудовской Аравии в Бейруте

Он является сотрудником авиакомпании Saudia, рассказал телеканал Al-Ekhbariya

ДУБАЙ, 29 мая. /ТАСС/. Подданный Саудовской Аравии, работавший в авиакомпании Saudia, похищен в центре Бейрута. Об этом в понедельник сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.

Как отмечает телеканал, похитители потребовали выкуп в размере $400 тыс. Сообщение с требованиями похитителей было отправлено с телефона, владелец которого находился в одном из южных пригородов Бейрута, подконтрольном шиитскому движению "Хезболлах". Адресата сообщения Al-Ekhbariya не называет.

По данным источника телеканала Al-Hadath, похищение сотрудника флагманского перевозчика Саудовской Аравии произошло вечером 27 мая. 

Теги:
ЛиванСаудовская Аравия
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