Тайвань объявил штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Мавар"

Скорость ветра внутри него достигает 43 м/с

ГОНКОНГ, 29 мая. /ТАСС/. Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило в понедельник первое в этом году штормовое предупреждение из-за приближения к юго-восточному побережью острова тайфуна "Мавар". Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По его данным, тайфун находится в 500 км от Тайваня и продолжает приближаться со скоростью около 7 км/ч. Скорость ветра внутри него достигает 43 м/с, а у отдельных порывов - до 53 м/с.

По прогнозам метеорологов, "Мавар" так и не достигнет Тайваня: по их оценкам, в среду он сменит направление и начнет двигаться на север в сторону южной японской префектуры Окинава. Во вторник и среду на восточном побережье ожидаются сильные дожди и волны высотой до 7 м.

Жителей просят не посещать горные районы и прибрежную зону. Ранее в понедельник администрация Тайваня предупредила, что тем, кто будет находиться на побережье и наблюдать за волнами во время приближающегося тайфуна, будет грозить штраф в размере от 50 до 250 тыс. тайваньских долларов ($1,6-8,1 тыс.).

Тропический шторм "Мавар" сформировался 20 мая. На следующий день он продолжил усиливаться и превратился в тайфун. На прошлой неделе "Мавар", который считается самым сильным тропическим циклоном с начала года, обрушился на тихоокеанский остров Гуам.