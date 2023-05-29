В Молдавии будут заочно судить беглого олигарха Плахотнюка

В отношении него завели уголовное дело о выводе средств из банков страны

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о выводе средств из банков страны против беглого олигарха, экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка будет рассматриваться в суде заочно. Об этом сообщила в понедельник Антикоррупционная прокуратура Молдавии, отметив, что такое решение приняла Апелляционная палата Кишинева.

"Апелляционная палата Кишинева отклонила сегодня апелляцию адвокатов и оставила в силе без изменений решение городского суда Кишинева, который одобрил решение Антикоррупционной прокуратуры о завершении уголовного расследования в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка по делу о банковском мошенничестве", - говорится в сообщении на странице прокуратуры в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В нем отмечено, что судьи могут приступить к рассмотрению дела, по которому проходит Плахотнюк, в его отсутствие.

Генеральная прокуратура Молдавии назвала Плахотнюка одним из главных организаторов мошеннической схемы по выводу $1 млрд из банков Молдавии, которую здесь назвали "кражей века". Скандал разгорелся в 2015 году, спровоцировал акции протеста в Кишиневе и падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий. В тюрьме по обвинению в коррупции оказался бывший премьер-министр Владимир Филат.

В июне 2019 года Плахотнюк бежал из страны. Власти США, где укрылся молдавский олигарх, отказались выдать его по запросу молдавских прокуроров. Как выяснилось позже, Плахотнюк обзавелся дорогой недвижимостью и другими активами в Румынии, Франции, Швейцарии и других странах ЕС. В России против него возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. В декабре прошлого года Великобритания и США внесли Плахотнюка в санкционный список.