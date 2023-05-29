Гладков заявил, что восстановить ЛЭП в селе под Белгородом невозможно до разминирования

В селе Козинка электроснабжение отсутствует семь дней

ТАСС, 29 мая. Электроснабжение в селе Козинка Белгородской области, в которое ранее в село заходила диверсионно-разведывательная группа со стороны Украины, не могут восстановить из-за заминированной территории. Об этом сообщил в понедельник в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Село Козинка, нет электричества уже семь дней с момента захода ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - прим. ТАСС). По электричеству - возможности пока восстановить нет, но, как только начнется разминирование, мы начнем восстановительные работы", - сказал Гладков.

Всего на Козинской сельской территории 500 домовладений. Каждое пятое повреждено.

Как сообщил в понедельник на оперативном совещании регионального правительства глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев, с 22 по 27 мая на Козинской сельской территории в результате действий ДРГ и обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины было повреждено порядка 160 домовладений.