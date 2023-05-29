В ДНР заявили о гибели более 4,5 тыс. человек из-за обстрелов ВСУ с 17 февраля 2022 года

В их числе 136 детей, сообщили в республике

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Число мирных жителей, погибших на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 17 февраля 2022 года, достигло 4 551, в их числе 136 детей. Об этом в понедельник сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Всего погиб 4 551 человек, в том числе 136 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Еще 4 559 человек получили ранения, в их числе 298 детей.

За время эскалации в ДНР повреждены 11 012 домов и 2 647 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 149 медицинских и 542 образовательных учреждения, а также 76 критических объектов.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в феврале прошлого года. Интенсивные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры, а также к жертвам среди мирного населения. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.