В ДНР сообщили, что ВСУ за время эскалации выпустили 319 ракет из РСЗО HIMARS

Украинские военнослужащие с 17 февраля 2022 года обстреляли территорию республики 18 387 раз

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 17 февраля 2022 года выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 319 ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в понедельник сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Всего противником выпущено 116 497 боеприпасов различного калибра, включая 41 ракету из ракетного комплекса "Точка-У", 319 ракет РСЗО HIMARS, 26 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 259 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что ВСУ с 17 февраля 2022 года обстреляли территорию ДНР 18 387 раз.

Первый случай применения в Донбассе украинскими войсками РСЗО HIMARS, переданных Киеву западными союзниками, был зафиксирован 28 июня 2022 года. Тогда ВСУ нанесли удар по городу Перевальску в Луганской Народной Республике.