В Крыму 11 сел частично обесточены из-за непогоды

Восстановить электроснабжение планируется до конца суток

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Сильные дожди, ветер и грозы в понедельник привели к отключению электроснабжения в 11 селах Симферопольского района Республики Крым, сообщается в Telegram-канале предприятия "Крымэнерго".

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 29-31 мая из-за ливней, гроз и сильного ветра.

"29 мая в период действия штормового предупреждения (сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с) в электрических сетях Республики Крым фиксируются повреждения линий электропередачи. По состоянию на 21:00 частично обесточены потребители в населенных пунктах Симферопольского района: селах Петропавловка, Лозовом, Украинка, Константиновка, Залесье, Трудовом, Мазанка, Живописном, Урожайном, Фонтаны, Чистеньком", - говорится в сообщении.

Восстановить электроснабжение планируется до конца суток. Число обесточенных потребителей не уточняется.