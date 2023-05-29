В Северной Осетии из-за подмыва опоры обрушился мост между селами

Пострадавших нет

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая. /ТАСС/. Два пролета моста обрушились между двумя селениями в Северной Осетии из-за подмыва опор. Пострадавших нет, повреждена газовая труба, сообщил в своем Telegram-канале в понедельник глава республики Сергей Меняйло.

"Из-за подмыва средней опоры моста через реку Терек между селениями Ногир и Михайловское произошло обрушение двух пролетов. На месте провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение ввести режим повышенной готовности", - рассказал он.

Меняйло добавил, что, по предварительным данным, была повреждена газовая труба, газ уже перекрыли. Также поврежден канализационный коллектор.

По данным ГУ МЧС по региону, ограничения газоснабжения для населения нет. В первую очередь необходимо решить вопросы по устранению попадания сточных вод в реку и ремонта коллектора.

В настоящее время на месте работают специалисты. Рассматривается вопрос необходимости ввода режима ЧС.

Движение автотранспорта возможно по параллельному пути - федеральной трассе "Обход города Владикавказа" в районе селения Алханчурт.