На западе Москвы почти 50 мигрантов задержали в ходе рейда за нарушения правопорядка

Они прогоняли детей с футбольной площадки и угрожали расправой

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Почти 50 иностранных граждан задержаны на западе Москвы в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение от местных жителей в районе улицы Вяземской о том, что иностранные граждане прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают им, а также их родителям. Сотрудниками полиции был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка, в ходе которого задержаны порядка 50 иностранных граждан", - сказал собеседник агентства. По его словам, во время задержания некоторые мигранты оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что 28 мая в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники полиции на западе Москвы задержали и доставили в территориальные отделы 49 граждан. "На нарушителей административного законодательства было составлено 26 материалов по ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания), 20.1 (мелкое хулиганство) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ", - сказали в главке.