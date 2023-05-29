Число пострадавших при обстреле Михайловки увеличилось до двух

Как уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, всего было выпущено четыре снаряда из РСЗО HIMARS

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Михайловки в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до двух. Об этом сообщил в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Растет количество пострадавших при обстреле <...> Михайловки. В результате обстрела поселка боевиками ВСУ один человек погиб, двое ранены. По уточненным данным, всего было четыре прилета РСЗО HIMARS", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее в администрации Энергодара сообщали о гибели при обстреле одного и ранении еще одного жителя Михайловки.

В понедельник Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Михайловку из тяжелого вооружения. Как уточнили журналистам в оперативных службах, удары начались около полудня, было зафиксировано не менее трех взрывов. Позже оперативные службы региона сообщили, что в Михайловке произошел еще один взрыв, по предварительным данным, двое мирных жителей получили ранения.