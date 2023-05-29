29 мая, 20:30
Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстреле Михайловки увеличилось до двух

Как уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, всего было выпущено четыре снаряда из РСЗО HIMARS

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Михайловки в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до двух. Об этом сообщил в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 29 мая 2023 года

"Растет количество пострадавших при обстреле <...> Михайловки. В результате обстрела поселка боевиками ВСУ один человек погиб, двое ранены. По уточненным данным, всего было четыре прилета РСЗО HIMARS", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее в администрации Энергодара сообщали о гибели при обстреле одного и ранении еще одного жителя Михайловки.

В понедельник Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Михайловку из тяжелого вооружения. Как уточнили журналистам в оперативных службах, удары начались около полудня, было зафиксировано не менее трех взрывов. Позже оперативные службы региона сообщили, что в Михайловке произошел еще один взрыв, по предварительным данным, двое мирных жителей получили ранения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация