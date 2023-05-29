29 мая, 20:40

В Саратове подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу после курения вейпа

Ребенок находится в реанимации

САРАТОВ, 29 мая. /ТАСС/. Подростка в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в Саратове после курения вейпа в компании знакомых. Врачи борются за его жизнь, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале в понедельник.

"Сегодня вечером в отделение реанимации и интенсивной терапии ГУЗ "СОДКБ" (Саратовская областная детская клиническая больница - прим. ТАСС) бригадой скорой помощи доставлен подросток 15 лет в крайне тяжелом состоянии. Из анамнеза известно, что ухудшение состояния произошло после курения вейпов в компании знакомых", - написал глава ведомства.

По его словам, подростка доставили в реанимационный зал. Его сердце дважды отказывалось работать, однако врачам удалось его запустить. "За ребенка дышит аппарат, работа сердечно-сосудистой системы поддерживается медикаментозно. Прямо сейчас идет борьба за жизнь", - добавил министр. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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