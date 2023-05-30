На юге Сахалина из-за аварии часть села осталась без газа, горячей воды и отопления

Инцидент произошел на сетях газоснабжения в селе Новотроицкое Анивского района

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Коммунальная авария на сетях во вторник нарушила газоснабжение в селе Новотроицкое Анивского района на юге Сахалина, за исключением двух районов. Из-за этого люди также остались без горячей воды и отопления, сообщили ТАСС в местной администрации.

"Произошла авария на сетях газоснабжения в районе кольцевой развязки в сторону ЖК "Зеленая планета", - рассказали в мэрии.

Ремонтная бригада в скором времени приступит к устранению аварии. Время возобновления газоснабжения пока не сообщается.

В Анивском районе температура воздуха составляет плюс 10 градусов.

Село Новотроицкое находится на берегу реки Сусуя, в 35 км от районного центра и в 7 км от Южно-Сахалинска. Еще несколько лет назад в нем проживало менее 500 человек. Новотроицкое является одним из самых динамично развивающихся сел региона, к настоящему времени численность населения в нем выросла уже почти до 1,5 тыс. человек.