В Киеве произошли взрывы

В городе работает система ПВО

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Звуки взрывов раздались в ночь на вторник в Киеве, сообщило украинское издание Klymenko Time.

В Telegram-канале Киевской городской военной администрации появилось сообщение о том, что в столице работает система противовоздушной обороны.

Спустя некоторое время в столице Украины вновь прозвучали взрывы, передает издание "Общественное. Новости". Подробности не приводятся.

В настоящее время в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

В новость внесены изменения (2:57 мск) - обновлено, добавлена информация о новых взрывах.