29 мая, 23:38,
обновлено 29 мая, 23:57
Военная операция на Украине

В Киеве произошли взрывы

В городе работает система ПВО

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Звуки взрывов раздались в ночь на вторник в Киеве, сообщило украинское издание Klymenko Time.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В Telegram-канале Киевской городской военной администрации появилось сообщение о том, что в столице работает система противовоздушной обороны.

Спустя некоторое время в столице Украины вновь прозвучали взрывы, передает издание "Общественное. Новости". Подробности не приводятся.

В настоящее время в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

В новость внесены изменения (2:57 мск) - обновлено, добавлена информация о новых взрывах. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация