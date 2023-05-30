Во Владивостоке из-за аварии без света осталось более 80 многоквартирных домов

Отключение электричества произошло в районе Вторая Речка

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Аварийное отключение электричества произошло в районе Вторая Речка во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС). Под отключение попало более 80 многоквартирных домов.

"Произошла авария на электросетях. Бригада ВПЭС работает над устранением последствий. Ориентировочное время восстановления подачи электричества - 12:00-13:00 (05:00-06:00 мск)", - сообщили в пресс-службе.

По данным городского сервиса учета коммунальных аварий "Отключения vl.ru", всего в указанном районе без света остаются более 80 домов.

Как позже сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края, ведомство организовало проверку по факту отключения электричества. По данным прокуратуры, ограничения подачи света коснулись более чем 100 домов, в которых проживает 21 тыс. жителей. В настоящее время электроснабжение частично восстановлено.