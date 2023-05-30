В одном из поселений Якутии подтопило свыше 50 дворовых территорий

По словам начальника якутского управления МЧС Павла Гарина, существует угроза подтопления низменных участков населенных пунктов Черкех и Боробул

ЯКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. Паводок подтопил свыше 50 дворовых территорий в селе Черкех Таттинского района Якутии, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Гидрологическая обстановка на реках Якутии переменчива. Активная фаза ледохода на реке Амга уже в устьевой части, тем не менее произошли наполнение и перелив воды с озера Кыйы на реку Татта и в селе Черкех подтопило более 50 дворовых территорий. Группировка спасателей была перенаправлена на более сложные участки работ по укреплению дамб дорожного полотна, производится отвод воды на место высохшего озера. При дальнейшем прохождении волны паводка существует угроза подтопления низменных участков населенных пунктов Черкех и Боробул", - сообщил начальник якутского управления МЧС Павел Гарин, слова которого цитирует пресс-служба.

Как уточнили в управлении, спасатели МЧС России и службы спасения республики продолжают оказывать помощь в населенных пунктах Чымнайи, Кыйы, Черкех, Боробул Таттинского района, Ситте Кобяйского района, Зырянка и Черский Колымской группы районов. Всего на территории Якутии остаются подтопленными свыше 100 дворовых территорий, а также 30% взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянки.

В населенных пунктах выставлены круглосуточные посты, ведутся активный мониторинг рек и обеспечение безопасности людей на водных объектах, работают комиссии органов госвласти по подсчету ущерба.