В Киеве из-за взрывов возникли три пожара

Власти города сообщили о попадании в одно из предприятий

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Множество взрывов прозвучало в ночь на вторник в Киеве, в трех районах города возникли пожары. Об этом сообщают киевский мэр Виталий Кличко, а также городская администрация.

Сообщения о разрывах начали поступать около 02:30 мск после объявления воздушной тревоги в центральных регионах и не прекращались в течение почти двух часов. По информации городских властей, возникли как минимум три пожара. Кроме того, зафиксировано попадание в одно из предприятий.

Помимо Киева, воздушная тревога объявлялась ночью в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. По данным украинских СМИ, в Харьковской области прозвучало три мощных взрыва, которые были слышны в областном центре. На данный момент режим тревоги сохраняется в Житомирской и Киевской областях, а также в столице.