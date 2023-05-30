30 мая, 01:50
Военная операция на Украине

В Киеве из-за взрывов возникли три пожара

Власти города сообщили о попадании в одно из предприятий

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Множество взрывов прозвучало в ночь на вторник в Киеве, в трех районах города возникли пожары. Об этом сообщают киевский мэр Виталий Кличко, а также городская администрация.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Сообщения о разрывах начали поступать около 02:30 мск после объявления воздушной тревоги в центральных регионах и не прекращались в течение почти двух часов. По информации городских властей, возникли как минимум три пожара. Кроме того, зафиксировано попадание в одно из предприятий.

Помимо Киева, воздушная тревога объявлялась ночью в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. По данным украинских СМИ, в Харьковской области прозвучало три мощных взрыва, которые были слышны в областном центре. На данный момент режим тревоги сохраняется в Житомирской и Киевской областях, а также в столице. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация