Во Владивостоке устранили крупную аварию на электросетях

По данным прокуратуры Приморья, ранее без света остались более 100 домов

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу электроснабжения во все дома района Вторая Речка во Владивостоке, отключенные ранее в результате аварии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС).

По данным прокуратуры Приморья, ограничение подачи света, начавшееся рано утром во вторник, коснулось более чем 100 домов, в которых проживает 21 тыс. жителей.

"В 11:38 (04:38 мск) авария на электросетях устранена. Все многоквартирные дома подключены к электроснабжению", - сообщили в пресс-службе.

По факту отключения прокуратура начала проверку.