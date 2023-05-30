30 мая, 02:52

В МЧС выясняют причины взрыва в Новой Москве

Эрик Романенко/ ТАСС, архив
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

В результате инцидента в многоэтажном жилом доме частично выбило стекла

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве, после которого в многоэтажном жилом доме выбило стекла. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"Поступила заявка о ЧП на улице Атласова, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже. После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина и обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

При этом, по словам очевидцев, в момент инцидента был слышен звук взрыва. 

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© Информационное агентство ТАСС
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