В Приамурье двое пьяных мужчин сбили на машине полицейского

Пострадавшего госпитализировали

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая. /ТАСС/. Двое пьяных мужчин наехали в Тынде Амурской области на сотрудника полиции, который пытался их остановить. Полицейский госпитализирован, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области.

"Следственным отделом по городу Тында следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих граждан 28 и 29 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 26 мая в Тынде в районе перекрестка улицы Красная Пресня и федеральной автомобильной дороги А-360 "Лена" один из подозреваемых выпил, сел за руль и наехал на сотрудника полиции, пытавшегося пресечь его противоправные действия. Второй подозреваемый также применил насилие к полицейскому. Пострадавшего забрали в местную больницу для оказания помощи.

Оба злоумышленника задержаны и арестованы. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.