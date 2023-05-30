Замглавы УФССП по Новосибирской области осудили за взятку

Суд приговорил ее к 3,5 года условно, штрафу и лишению права занимать руководящие должности в госорганах

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новосибирска приговорил заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону Елену Кириллову по делу о взятке и превышении полномочий к 3,5 года лишения свободы условно, штрафу и лишению права занимать руководящие должности в госорганах. Об этом сообщается на сайте суда во вторник.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Кирилловой Е. В. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 500 тыс. рублей, с лишением ее права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наказание в виде лишения свободы будет считаться условным с испытательным сроком два года.

До вступления приговора в силу Кирилловой изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным местных СМИ, Кириллова, работая в отделе УФССП по Ленинскому району, за взятку 50 тыс. рублей сняла судебное ограничение на выезд за границу предпринимателя, чей долг составил несколько миллионов рублей.