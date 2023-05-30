ВС Украины выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО

Удары нанесли по Петровскому району города

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале представительства, в 06:10 мск по Петровскому району Донецка было выпущено 20 реактивных снарядов со стороны Курахово.

Ранее ВСУ выпустили по Петровскому району 11 снарядов из ствольной артиллерии калибра 155 мм.