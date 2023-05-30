В экстренных службах назвали возможную причину взрыва в Новой Москве

Одной из версий является столкновение беспилотника с жилым домом

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Беспилотник мог врезаться в многоэтажный жилой дом в Новой Москве, в результате чего произошел взрыв. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

"В настоящее время прорабатываются несколько версий причины взрыва, в том числе вариант, что в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат. Похожие на беспилотник фрагменты обнаружены вокруг дома. Точно можно будет сказать после соответствующих экспертиз", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в результате взрыва в квартирах на трех этажах нарушено остекление. "Предварительно, пострадавших в результате произошедшего нет", - добавил представитель экстренных служб.

В столичном главке МЧС ранее сообщили ТАСС, что поступила заявка о ЧП на улице Атласова, дом 11 в Новой Москве. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже, но после того как попали в квартиру, признаков пожара обнаружено не было. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.