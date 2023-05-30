30 мая, 05:25

Жильцов дома на Профсоюзной улице в Москве эвакуировали после инцидента с беспилотником

Обстановка у дома на Профсоюзной улице
© Александр Щербак/ ТАСС

В настоящее время они находятся возле дома, территория оцеплена

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Жильцы многоэтажного жилого дома на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы эвакуированы после того, как в дом врезался беспилотник, передает корреспондент ТАСС.

Людей сразу после инцидента оперативно оповестили о случившемся. В настоящее время они находятся возле дома, территория оцеплена. На месте работают сотрудники экстренных служб и силовики. Предварительно, существенных повреждений нет.

Во вторник утром в результате атаки беспилотников нескольким зданиям в Москве были причинены незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся в местах происшествий. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация