После падения БПЛА в Москве пострадали два человека

По информации медицинских служб города, необходимую помощь им оказали на месте

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Два человека обратились за медицинской помощью после падения БПЛА в Москве, при этом серьезно никто не пострадал, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи", - написал мэр.