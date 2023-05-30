На Запорожье сообщили о ночном обстреле Михайловки со стороны ВСУ

Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в результате поврежден газопровод

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в полночь нанесли удар по Михайловке в Запорожской области, поврежден газопровод. Об этом во вторник сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В полночь нацисты обстреляли из тяжелых видов вооружения центр Михайловки, - написал он в своем Telegram-канале. - Третий раз ударили по восьмилетней школе. В этот раз есть повреждение газопровода".

Информация о пострадавших уточняется, добавил Рогов.

Михайловка регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Накануне поселок обстреляли из тяжелого вооружения. Как уточнили журналистам в оперативных службах, удары начались около полудня, зафиксировано не менее трех взрывов. Еще один взрыв произошел днем, двое мирных жителей получили ранения.

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов, в том числе Михайловки, временно переселят из-за усиления украинских обстрелов. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко рассказал ТАСС, что могут быть перемещены около 70 тыс. человек.