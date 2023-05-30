В Уфе из-за непогоды пострадали два человека

Повреждения получили 15 машин

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Непогода стала причиной падения более 20 деревьев в Уфе, пострадали ребенок и взрослый. Также повреждения получили 15 автомобилей, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города.

"За минувшие сутки в связи с ухудшением погодных условий в ЕДДС Уфы поступило 22 сообщения о падении деревьев. Инциденты произошли во всех районах столицы. В результате падения насаждений пострадали два человека - женщина, 1981 года рождения, и мальчик, 2017 года рождения, получили повреждения 13 автомобилей", - говорится в сообщении.

Ещё зафиксировано два случая падения металлического ограждения и части вентиляционного канала на транспортные средства. Последствия непогоды устранены коммунальными службами, отметили в управлении.