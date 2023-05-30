30 мая, 06:10
Лесные пожары в России

В Югре площадь лесных пожаров снизилась примерно на треть

За прошедшие сутки в регионе потушили девять возгораний

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая. /ТАСС/. Спасатели тушат семь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе на площади чуть более 1,1 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Ранее, по данным властей, в регионе тушили восемь лесных пожаров на площади 1 453 га.

По состоянию на утро 30 мая в Югре проводятся работы по тушению семи лесных пожаров на площади 1 109,4 га в Кондинском, Советском и Нефтеюганском и Сургутском районах, из которых три возгорания в Кондинском и Сургутском районах на площади 756,9 га локализованы", - говорится в сообщении.

Также в регионе ведут тушение одного локализованного возгорания в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе на площади 24,5 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. К ликвидации лесных пожаров привлечены свыше 150 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника.

За прошедшие сутки в регионе потушили девять лесных пожаров на площади 659,4 га в Кондинском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском и Сургутском районах.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округ
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