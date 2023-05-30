СК возбудил дело после гибели трех человек под Волгоградом во время прочистки канализации

Инцидент произошел в поселке Белые Пруды

ВОЛГОГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области по факту гибели трех человек в результате отравления во время прочистки от засора канализационной трубы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Котовским межрайонным следственным отделом СУ СК по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в частном доме 38-летней жительницы поселка Белые Пруды Даниловского района засорилась канализационная труба. Она попросила устранить засор своего 34-летнего сожителя, передав ему для этого бутылку с жидкостью, предположительно, с серной кислотой. После того, как мужчина залил вещество в трубу, произошла химическая реакция, от выделяемых паров он потерял сознание. На помощь ему в погреб спустились хозяйка дома, ее 61-летняя мать и 50-летний сосед. Все они также потеряли сознание и после скончались. Выжил 34-летний мужчина.

В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области ТАСС пояснили, что ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки по данному факту.

Ранее в соцсетях и местных СМИ появилась информация, что при чистке септика произошло отравление токсическими веществами четырех человек, три человека погибли на месте.