В Красноярске арестовали директора аудиторской фирмы по делу о мошенничестве

Ущерб от противоправных действий составил 358 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 30 мая. /ТАСС/. Пятого фигуранта по уголовному делу о мошенничестве на 358 млн рублей арестовали в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось, что одного из красноярских адвокатов и троих человек подозревают в том, что они собирали деньги с граждан через кредитно-потребительские кооперативы "Зенит" и "Совет", не производя никаких выплат. Адвокат и один из подозреваемых был арестованы, двое других находятся под подпиской о невыезде.

"В Красноярске в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с организацией незаконной деятельности финансовой пирамиды, задержан еще один фигурант <…> Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК. В ведомстве не сообщили должность и фамилию арестованного.

По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, задержан гендиректор фирмы "Баланс" Артур Немков. По данным системы СПАРК, фирма занимается бухгалтерским учетом, финансовым аудитом и налоговым консультированием, 75% доли в фирме принадлежала адвокату Илье Вараксину, арестованному ранее по этому делу.

По версии следствия, в 2019-2021 годах подозреваемые через сеть кооперативов собирали средства граждан, не выплачивая им обещанных выплат. Следователи считают, что обманутыми оказались не менее 1,5 тыс. вкладчиков в 17 регионах России на 358 млн рублей.