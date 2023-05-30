СК расследует факты падения беспилотников на здания в Москве

Следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Следственный комитет расследует факты падения беспилотных летательных аппаратов в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Устанавливаются лица, причастные к преступлению", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате падения беспилотных летательных аппаратов незначительные повреждения получили несколько зданий.

Кроме того, несколько беспилотников были сбиты силами российской ПВО на подлете к Москве.

"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве также работают на месте происшествия", - заключили в ведомстве.