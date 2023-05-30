В Ульяновске сошли с рельсов два вагона с газовым конденсатом

Пострадавших нет

УЛЬЯНОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Два вагона с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновске, разлива вещества не произошло. Об этом говорится в сообщении, распространенном Приволжской транспортной прокуратурой.

"По предварительным данным, 30 мая около 04:20 мск на станции Ульяновск-2 при производстве маневренных работ произошел сход двух вагонов цистерн с газовым конденсатом, в результате чего одна цистерна опрокинулась. Розлива конденсата не произошло", - отмечается в сообщении.

Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства и причины устанавливаются.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

По информации Куйбышевской железной дороги, в результате произошедшего угрозы экологии нет.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба) по факту произошедшего. На месте работает следователь СК России. Проводится осмотр места происшествия, выясняются причины и обстоятельства случившегося.