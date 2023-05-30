30 мая, 06:18,
обновлено 30 мая, 06:47

В Ульяновске сошли с рельсов два вагона с газовым конденсатом

Пострадавших нет

УЛЬЯНОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Два вагона с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновске, разлива вещества не произошло. Об этом говорится в сообщении, распространенном Приволжской транспортной прокуратурой.

"По предварительным данным, 30 мая около 04:20 мск на станции Ульяновск-2 при производстве маневренных работ произошел сход двух вагонов цистерн с газовым конденсатом, в результате чего одна цистерна опрокинулась. Розлива конденсата не произошло", - отмечается в сообщении.

Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства и причины устанавливаются.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

По информации Куйбышевской железной дороги, в результате произошедшего угрозы экологии нет.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба) по факту произошедшего. На месте работает следователь СК России. Проводится осмотр места происшествия, выясняются причины и обстоятельства случившегося. 

Теги:
РоссияУльяновская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация