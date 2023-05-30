Суд в Волгограде приговорил к пяти годам колонии военнослужащего за взятку

Его также лишили воинского звания "майор"

ВОЛГОГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима, а также лишил воинского звания "майор" начальника отделения кадров воинской части Андрея Горшенева за взятку в 600 тыс. рублей от раненого военнослужащего и мошенничество. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Волгоградского гарнизонного военного суда Сергей Барков.

"Ему назначен срок пять лет исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должность на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года. А также он был лишен воинского звания "майор". В данный момент приговор не вступил в законную силу, потому что обжалуется и будет направлен в Южный окружной военный суд", - сказал Барков.

В октябре 2022 года военнослужащий, получивший ранение, обратился за положенной ему по закону выплатой к начальнику отделения кадров 20-й дивизии в городе Волгограде. Майор Андрей Горшенев в ответ запросил 600 тыс. рублей. Мужчину задержали в момент передачи ему данной суммы через посредника.

Собеседник агентства отметил, что майора Горшенева осудили по п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере) УК РФ. Второй эпизод, по которому вынесен приговор, касается уже другого военнослужащего, которому ошибочно были начислены командировочные - около 270 тыс. рублей. По указанию осужденного военный отдал ему деньги, однако в финансовый орган Горшенев средства не передал.