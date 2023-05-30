СМИ: потерпевшая крушение из-за непогоды лодка в Италии была перегружена

По данным газеты Corriere della Sera, на борту находились 24 человека при допустимой вместимости 15 человек

РИМ, 30 мая. /ТАСС/. Лодка, потерпевшая крушение на озере Маджоре на севере Италии, в результате чего погибли четыре человека, была перегружена. Как пишет во вторник газета Corriere della Sera со ссылкой на ведущееся следствие прокуратуры о причинах крушения, на борту находились 24 человека при допустимой вместимости 15 человек.

Как указывает издание, этот факт, а также то, что при выходе на прогулку не учитывалось метеопредупреждение о непогоде, могут грозить обвинением в непреднамеренном убийстве владельцу судна - итальянскому шкиперу Клаудио Карминати. Среди погибших, как утверждают СМИ, его жена - 50-летняя россиянка из Брянска. Генконсульство РФ в Милане проверяет эту информацию, подтверждения местных властей пока нет. Ранее Corriere della Sera сообщала, что в результате инцидента на озере погибли двое мужчин и две женщины. Среди погибших два итальянца и гражданин Израиля, говорилось в публикации.

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