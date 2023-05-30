30 мая, 07:19
Военная операция на Украине

В Новой Москве легко ранена жительница дома, в который попал беспилотник

Последствия попадания в дом беспилотного летательного аппарата на улице Атласова в Новой Москве
© ТАСС/ Ruptly

В квартире также находились супруг и ребенок пострадавшей, они не пострадали

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Легкое осколочное ранение получила жительница дома на улице Атласова в Новой Москве после попадания в дом беспилотного летательного аппарата. Как передает во вторник корреспондент ТАСС с места событий, в квартире находился также супруг пострадавшей и ребенок, они не пострадали.

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Кроме того, в нескольких квартирах выбиты окна. По словам одного из жителей дома, в результате ЧП квартиру затопило, а самих жителей, чьи квартиры повреждены, разместили в гостиницах.

Во вторник рано утром в результате атаки беспилотников нескольким зданиям в Москве были причинены незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся в местах происшествий. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет.

Как уточнили в Минобороны, киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, задействовав восемь БЛА самолетного типа. Все беспилотники поражены. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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