В Свердловской области сообщили, что в регионе действуют более 20 природных пожаров

Их общая площадь составляет 3,6 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Более 20 природных пожаров действуют в Свердловской области на общей площади 3,6 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"30 мая в регионе действуют 23 пожара на общей площади 3,6 тыс. га, из них 13 возгораний на общей площади более 100 га локализованы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за прошедшие сутки были потушены природные пожары на общей площади почти 400 га. В частности, возгорания были ликвидированы в Махневском муниципальном образовании в Горноуральском, Полевском, Режевском, Сысертском и Верхотурском городских округах, а также под Екатеринбургом и Нижней Салдой. Тушением занимаются 770 человек и более 120 единиц техники.

Ранее в Свердловской области действовали 13 природных пожаров на площади 2,8 тыс. га.

С 24 мая в отдельных районах Свердловской области установилась аномально жаркая погода, сообщили в Уральском гидрометцентре. В большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, по фактам ландшафтных природных пожаров в регионе возбуждено 34 уголовных дела.