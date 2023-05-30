В Херсонской области рассказали о пыточных камерах СБУ как минимум в двух РОВД Херсона

Внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич полагает, что в действительности их больше, и они "работают на полную мощность"

ГЕНИЧЕСК, 30 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) организовала камеры для пыток как минимум в двух районных отделах внутренних дел (РОВД) в Херсоне. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

"Все наши источники подтверждают, что пыточные камеры есть как минимум в двух РОВД Херсона, но, по-видимому, их больше. Они были созданы еще до Нового года. Сейчас, к сожалению, эти камеры работают на полную мощность", - сказал собеседник агентства.

По его словам, детальной информации о том, сколько человек были убиты или до сих пор содержатся в этих камерах, нет, однако известно, что в числе заключенных местные коммерсанты и родственники херсонцев, которые перебрались на левобережье Днепра. При этом многие из них находятся со своими уехавшими родственниками в плохих отношениях.

"Экономика жизни СБУ в Херсоне, в частности, строится на вымогательстве. Есть легкие формы, когда человека просто приглашают и объявляют ему сумму, за которую не будут возбуждать дело. Есть тяжелые, когда человека бросают в подвал и предлагают его родственникам принести деньги. В пересчете на российские рубли суммы могут начинаться от 100-300 тыс. и доходить до 1 млн", - добавил Малькевич.