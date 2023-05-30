В Волгоградской области столкнулись две маршрутки и легковушка

Пострадали четыре человека

ВОЛГОГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении двух маршрутных такси и легкового автомобиля в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В городской амдинистрации уточнили, что инцидент произошел в поселке Краснооктябрьский на улице Ташкентской напротив дома №5.

Информация о ДТП поступила на пульт диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы в 08:59. В настоящее время на месте работают представители экстренных служб. Как видно на фотографиях с места происшествия, опубликованных мэрией, одна маршрутка после столкновения перевернулась.

В новость были внесены изменения (11:03 мск) - меняется число пострадавших.