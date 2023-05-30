Жителя Ставрополья приговорили к 15 годам колонии за разбойное нападение

Жертвами злоумышленника были жители Кавказских Минеральных Вод

ПЯТИГОРСК, 30 мая. /ТАСС/. Житель города Ставрополя признан виновным в разбойном нападении на работников магазина, при котором два человека погибли. Его приговорили к 15 годам колонии, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 34-летнего уроженца г. Ставрополя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 (убийство группой лиц с целью скрыть другое преступление). <…> Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, мужчина с октября 2018-го по апрель 2019 года вступил в банду, созданную в 2017 году для совершения разбойных нападений на жителей Кавказских Минеральных Вод.

Отмечается, что в июне 2019 года злоумышленник вместе с участниками банды в масках с автоматами пробрались на территорию склада одного из магазинов в Ессентуках. Во время нападения они 17 раз выстрелили в сторону четырех работников из автомата. В результате двое работников погибли, остальные получили повреждения различной степени тяжести. Нападавшие похитили 14 млн рублей и скрылись.

"В 2020 году в целях так называемой зачистки собственных рядов члены банды убили одного из своих подельников в станице Лысогорской Георгиевского городского округа. <…> Ранее уже были вынесены приговоры в отношении трех участников банды", - сказано в пресс-релизе.