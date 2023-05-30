В Истре начали обследовать территорию на предмет падения фрагментов БПЛА

Все экстренные службы в городском округе работают в штатном режиме

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Территория вблизи деревни Павлово-1 в городском округе Истра в Подмосковье обследуется на предмет падения мелких фрагментов беспилотных летательных аппаратов. Об этом во вторник сообщила глава муниципального образования Татьяна Витушева.

"Уважаемые жители городского округа Истра! В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю - все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА", - написала она в своем Telegram-канале.

Она также обратилась к жителям с просьбой не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО.

Витушева напомнила, что в округе ограничен полет беспилотных летательных аппаратов. В случае выявления небольших объектов в небе, размеры которых могут составлять от 20 см до 3 м, а также при выявлении запусков дронов, следует позвонить на линию 112 или по телефону 8 (495) 994-38-98 и сообщить всю известную информацию, отметила она.