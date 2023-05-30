В ДНР сообщили об обстреле Донецка из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено пять снарядов

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины во вторник вновь обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале представительства, в 10:45 мск по Киевскому району города было выпущено пять реактивных снарядов.

Как сообщил корреспондент ТАСС, в городе произошло порядка пяти взрывов, работает система ПВО.

Ранее во вторник украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.