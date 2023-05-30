Чиновника из Новокузнецка подозревают в превышении полномочий при ремонте ледовой арены

Ущерб бюджету города составил более 8 млн рублей

КЕМЕРОВО, 30 мая. /ТАСС/. Председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка подозревают в превышении должностных полномочий при реконструкции ледовой арены. Ущерб бюджету города составил более 8 млн рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, из корыстной заинтересованности)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в сентябре 2022 года подозреваемый, действуя в интересах коммерческой организации, незаконно согласовал демонтаж конструкции. Ущерб муниципальному бюджету составил более 8 млн рублей. Преступная деятельность чиновника выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Согласно данным сайта администрации Новокузнецка, председателем комитета является Тимофей Чепурной.

Изначально конкурс на ремонт ледовой арены в Новокузнецке выиграла инженерно-строительная компания "Арена" из Барнаула. Из-за постоянного переноса сроков работ в 2022 году объект был передан местной строительной компании "Альтаир-НК", гендиректором которой является Владимир Глухов.

Как ранее сообщали в следственном управлении СК РФ по региону, в Новокузнецке был задержан депутат горсовета от "Единой России" Владимир Глухов по уголовному делу о коммерческом подкупе и получении сведений, являющихся коммерческой тайной. Его членство в партии было приостановлено.