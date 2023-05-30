Аксенов заявил, что расчистка русел в Крыму позволила избежать массового подтопления

Глава республики также отметил, что водохранилища региона практически полностью заполнены, поэтому проблем с водой в регионе также нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Республика Крым избежала массового подтопления населенных пунктов после сильных дождей в конце мая благодаря расчистке русел рек, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Самое большое подтопление в Симферопольском районе, село Кленовка - оно в низине находится. Несколько домовладений в Бахчисарайском районе. Массового [подтопления] нет, работа по расчистке русел дала результаты. <...> Если раньше после каждого такого ливня было 15-20 точек подтоплений одновременно, то сейчас там, где эта работа по расчистке русел прошла, где вынули грунт, срезали кустарники и деревья, все хорошо. Работа по расчистке русел рек будет продолжена", - сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что водохранилища Крыма практически полностью заполнены, поэтому проблем с водой в регионе также нет.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, гроз, града и сильного ветра. По информации республиканского министерства чрезвычайных ситуаций, в понедельник из-за дождей были подтоплены два домовладения и пять приусадебных участков в пяти населенных пунктах, к утру вторника воду из домов откачали.

Последнее масштабное подтопление в Крыму произошло в июне 2021 года, когда после дождей из берегов вышли три реки. Было подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов.