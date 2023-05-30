В результате обстрелов ВСУ Михайловки Запорожской области есть погибшие и пострадавшие

Ночью поселок также подвергся удару, зафиксировано четыре взрыва, повреждения получили частные дома

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по поселку Михайловка в Запорожской области, есть погибшие и раненые.

Об этом во вторник сообщила глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко.

"Сегодня в населенный пункт Михайловка были прилеты. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Как уточнили журналистам в оперативных службах региона, ночью Михайловка также подверглась удару, зафиксировано четыре взрыва. Повреждения получили частные дома, пострадавших нет, добавил представитель служб.

Михайловка регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Накануне поселок обстреляли из тяжелого вооружения. Как уточнили журналистам в оперативных службах, удары начались около полудня, было зафиксировано не менее трех взрывов. Еще один взрыв произошел днем, двое мирных жителей получили ранения.

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов, в том числе Михайловки, временно переселят из-за усиления украинских обстрелов. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко рассказал ТАСС, что могут быть перемещены около 70 тыс. человек.