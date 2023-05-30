Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Мэр столицы также отметил, что первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Жители эвакуированных домов в Москве, в которые попали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), возвращаются в квартиры после завершения работы экстренных служб. Об этом сообщил во вторник в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, экстренные службы провели необходимые мероприятия для того, чтобы изучить обстоятельства поврежденных БПЛА построек. Жители, которых эвакуировали в целях работы специальных служб, возвращаются в свои дома. Жители дома на Ленинском проспекте смогут первыми вернуться в свои квартиры.

Собянин поручил специалистам на сколько возможно скорее устранить незначительные повреждения в зданиях.