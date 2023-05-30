Росавтодор заявил, что повреждений дорожного полотна в Подмосковье после атак БПЛА нет

Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА рано утром 30 мая

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Повреждений дорожного полотна в Московской области после утренних атак беспилотников нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавтодора.

"Повреждений и затруднений движения на федеральной сети в Московской области нет", - отметили там.

Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА рано утром во вторник. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, пострадавших нет, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Жителей нескольких подъездом домов, куда попали беспилотники, эвакуировали из их квартир на время работы экстренных служб.