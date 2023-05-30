В ДТП в Мытищах при наезде на пешеходов пострадали четыре человека

Двое находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате наезда на пешеходов в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщали о трех пострадавших.

"В результате происшествия три человека госпитализированы в медицинское учреждение, 16-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощь на месте. Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту", - говорится в сообщении.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. "По предварительной информации, в результате ДТП в Мытищах пострадали четыре человека. Все они доставлены в Мытищинскую больницу - двое в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в пресс-службе областной полиции сообщили, что водитель BMW выехал на тротуар на Олимпийском проспекте в Мытищах, где сбил пешеходов. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В новость внесены изменения (12:30 мск) - уточнено количество пострадавших.