В Ингушетии объявили штормовое предупреждение из-за ливней

На период непогоды на реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о сильном ветре до 25 м/с и ливнях с градом объявили в Ингушетии с середины дня 30 мая по 2 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.

"В период 14-16 часов и до конца суток 30 мая, в течение суток 31 мая, 1 и 2 июня в Ингушетии ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что на период непогоды на реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.